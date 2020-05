Toni Kukoc sur l’apprentissage du triangle : “On passait un test, si on avait 10 bonnes réponses, on avait une chance de jouer”

Toni Kukoc est peut-être né 20 ans trop tôt. Même s’il a été un atout redoutable pour les Bulls lors du deuxième three-peat, son jeu semble encore plus coller à la NBA moderne.

Le prodige croate est arrivé à Chicago le jour où Michael Jordan a annoncé sa première retraite. The Waiter n’a donc pas eu à modifier énormément son jeu lorsqu’il est arrivé en NBA. Il a cependant dû s’ajuster lorsque MJ est revenu sur les parquets comme il l’explique.

“Michael a littéralement pris sa retraite le jour ou j’ai atterri à Chicago. Le fait qu’il ne soit plus avec l’équipe m’a permis de jouer davantage dans ma position naturelle, d’avoir du temps de jeu et d’obtenir les tirs décisifs. Phil avait le pressentiment que je pouvais rentrer ces tirs là, donc il m’a donné les opportunités nécessaires pour les tenter, et ça a payé par la suite. Lorsque Michael est revenu, j’ai eu besoin d’ajuster un peu mon jeu et de jouer à des positions différentes. Dans l’ensemble, une fois que j’ai stabilisé mon poids et ma force, je me sentais bien pour jouer avec les Bulls et pour le reste de ma carrière.” Toni Kukoc