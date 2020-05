Jayson Tatum : « Une fois que tu as atteint un certain niveau et un certain stade dans ta carrière, tu as gagné ce droit »

Après deux saisons marquées par les blessures et une promesse non-tenue de re-signer, Kyrie Irving a quitté Boston pour Brooklyn, où lui et Kevin Durant se sont rejoints l’été dernier. Un choix respecté par son ex-coéquipier Jayson Tatum.

« Beaucoup de gens étaient énervés de sa décision d’aller à Brooklyn, mais nous en tant que basketteurs, on comprend qu’une fois que tu as atteint un certain niveau et un certain stade dans ta carrière, tu as gagné le droit de baser ta décision sur ce qui te rend heureux toi, ce que toi tu as envie de faire. Donc j’étais content pour lui. Il voulait retourner à la maison et être plus proche de sa famille. Tout le monde devrait avoir cette opportunité. » Jayson Tatum dans le podcast All The Smoke