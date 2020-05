Steve Nash revient sur sa première rencontre avec Michael Jordan, où il s’est trouvé “jeune et stupide”

Au moment de son arrivée dans en NBA en 1996, Steve Nash était, comme beaucoup d’autres, un gamin fan de Michael Jordan. Dans l’émission #NBATogether, il est revenu avec Ernie Johson, sur sa première rencontre avec MJ.

Dans le bus de l’équipe, le futur double MVP remarqua que son partenaire Chucky Brown tenait à la main, une paire de Jordan, portée par Sa Majesté en personne. S’il voulait la sienne, son coéquipier lui recommanda d’aller la demander directement à MJ. C’est ce qu’il a fait lors de l’affrontement entre Suns et Bulls, neuf jours plus tard.

“En tant que rookie c’était un moment où j’étais genre : ‘Oh putain, MJ vient de me scorer dessus.’ Le seul truc auquel je pensais c’était que Chucky Brown avait eu ses chaussures. Donc je me suis tourné, j’ai rigolé et j’y suis allé : ‘Puis-je avoir tes chaussures après le match ?'”. Steve Nash