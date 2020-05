Joffrey Lauvergne : “Ce n’est pas impossible que je revienne en NBA”

Après une pige du côté des Spurs, Joffrey Lauvergne est revenu en Europe du côté du Fenerbahçe depuis deux saisons. Free agent cet été, le français n’exclut pas un retour en NBA.

“On verra. Toutes les options restent ouvertes. Ce n’est pas impossible que je revienne en NBA. Au final, rien n’est sûr en ce moment avec la situation liée au coronavirus. Nous verrons ce qu’il se passera, mais la chose la plus importante est de continuer à jouer tout en étant en bonne santé. J’espère que cette saison pourra reprendre, et si ce n’est pas le cas j’ai hâte d’être à la suivante.” Joffrey Lauvergne

Arrivé en NBA en 2015 sous les couleurs des Nuggets, l’intérieur a passé deux saisons dans le Colorado, puis une année à Oklahoma City avant d’être envoyé chez les Bulls dans le trade de Taj Gibson. S’en est suivi deux ans où il n’a pas réussi à convaincre, que ce soit chez les Bulls ou les Spurs en 2017-2018.

Après avoir signé pour deux saisons en Turquie, Lauvergne arrive au bout de son contrat cet été, mais s’est fixé un objectif : gagner l’Euroligue.

“Après le Partizan [entre 2012 et 2014 ndlr], j’avais trois souhaits : le premier était de jouer pour la sélection nationale, et je dois parler des deux médailles de bronze, de la médaille d’or, et des Jeux Olympiques dont je suis très fier. Le deuxième était de jouer en NBA, et j’ai réussi. Mon troisième souhait est apparu lorsque j’ai décidé de signer avec Fenerbahçe, alors que j’avais un contrat pour une année supplémentaire en NBA et c’était de gagner l’Euroligue. C’est pour ça que je suis venu au Fener, j’étais convaincu que c’était possible de le faire. Actuellement, nous ne sommes pas dans la meilleure position pour y arriver, mais j’espère que ça viendra.” Joffrey Lauvergne