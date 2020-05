Kevin Durant n’a « jamais regretté » d’avoir rejoint les Warriors selon son manager

Au cours d’une intervention dans le podcast de The Athletic ‘Tampering’, Rich Kleiman, manager et ami de Kevin Durant, a affirmé que l’ex-Warrior, qui a quitté la Bay Area l’été dernier, ne nourrissait aucun regret vis-à-vis de cette décision.

« Il n’a jamais regretté de décisions. Pour lui son expérience dans la Bay a été incroyable. Il a participé à trois Finales NBA, a remporté deux trophées de MVP des Finales, a noué des relations pour la vie là-bas. Y a des amis incroyables. C’était super.

Et ensuite il a pu aller à New York où il voulait jouer et jouer pour une organisation dont il voulait faire partie, avec un joueur avec qui il voulait jouer. Il a fait les choses à sa manière. Il a choisi où il voulait être. » Rich Kleiman