Draft NBA : la NCAA repousse la date limite pour retirer son nom

A l’heure actuelle, la NBA n’a toujours pas repoussé la draft, prévue le 25 juin, mais a repoussé la loterie et le draft combine jusqu’à nouvel ordre. Sans surprise on apprend que la NCAA a donc décidé de repousser la deadline pour que les joueurs retirent leur nom de la draft tout en restant éligibles à revenir en NCAA. Elle était fixée au 3 juin et est repoussée, à une date pour l’instant inconnue et qui dépendra bien sûr de la draft et du processus pré-draft

A noter que la NBA a elle fixé une date limite à 10 jours de la draft pour retirer son nom (différente de la date d’éligibilité pour la NCAA).