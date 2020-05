Pour Larry Nance Jr. il est important de couronner un champion

Le syndicat des joueurs a lancé un sondage informel auprès des joueurs afin d’avoir leur position sur une reprise de la saison, et si certains sont pessimistes et inquiets pour leur santé et celle des acteurs de la ligue, beaucoup semblent en faveur d’une reprise. Pour Larry Nance Jr., “il est important de reprendre la saison pour couronner un champion NBA.”

L’intérieur des Cavaliers a confié à l’Associated Press être plutôt optimiste sur une reprise après deux mois d’arrêt. Même si les Cavaliers n’ont plus rien à jouer, il se met à la place des joueurs des plus grosses équipes.

“Nous ne sommes pas en position de remporter un titre cette année, mais si j’étais Giannis (Antetokounmpo), si j’étais LeBron (James), si j’étais Kawhi (Leonard), si j’étais une de ces équipes prétendantes au titre, je serais mécontent. Parce que c’est très rare dans cette ligue qu’une opportunité comme ça se présente et c’est enlever une année importante de la carrière de quelqu’un.” Larry Nance Jr.

En attendant, le Cavalier profite de l’ouverture du centre d’entraînement des Cavaliers pour se maintenir en forme.