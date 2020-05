Rip Hamilton répond au top 15 All-Time de Raja Bell : « Mettre Kobe à cette place c’est un pur manque de respect; C’est le seul gars qui provoquait une certaine peur chez moi »

Pour CBS Sports, Rip Hamilton et Raja Bell ont donné leur top 15 des joueurs All-Time. Ancien ennemi du Laker lorsqu’il portait le maillot des Suns, Bell l’a classé 8ème… Un « pur manque de respect » pour Hamilton, qui avait remporté le titre aux dépens des Purple & Gold avec les Pistons en 2004 et qui a lui aussi eu son lot de gros duels avec Bryant.

« C’est un pur manque de respect de le classer 8ème. On n’a jamais vu un joueur plus proche de Michael Jordan que Kobe Bryant. Pour que Magic Johnson dise ‘Kobe Bryant est le meilleur Laker de l’histoire’… ça veut dire meilleur que lui, et meilleur que le gars avec qui il a joué, Kareem Abdul-Jabbar. Kobe est dans le top 5 (4ème) des meilleurs scoreurs de l’histoire, et il a joué avec Shaquille O’Neal. S’il n’avait pas joué avec lui, il serait probablement n°1. En 14 ans de carrière, c’est le seul gars qui provoquait une certaine peur chez moi quand je devais l’affronter. Parce que Kobe était le genre de gars qui allait essayer de te tuer de la première à la dernière minute. Tu ne pouvais pas le laisser marquer 10 ou 12 points dans le 1er quart parce qu’il allait essayer de t’en mettre 50. Il a marqué 81 points dans un match, c’est probablement l’un des joueurs les plus complets de l’histoire. Donc le classer 8ème c’est un gros manque de respect. » Rip Hamilton