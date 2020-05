Charles Barkley sur Michael Jordan : « Il était sélectif, il savait quel gars attaquer »; « Dire que c’est Jerry Krause qui a fait exploser l’équipe est idiot et absurde »

Et si Charles Barkley avait été coéquipier de Michael Jordan aux Bulls ? Décrit comme un leader très dur par ses anciens partenaires, qu’il n’hésitait pas à pousser à bout pour les tester, le sextuple champion NBA ne choisissait néanmoins pas ses « victimes » au hasard selon son ancien pote.

« Tu sais qu’il était sélectif n’est-ce pas ? (en réponse à Dan Patrick). Il savait qui attaquer. Il y a certains gars que tu ne peux pas traiter comme ça. Tu dois savoir quels gars vont accepter que tu les traites mal. Il y a certains gars qui vont te taper sans hésiter si tu essaies de les provoquer comme ça, de leur crier dessus tout le temps. Donc il était sélectif. Scott Burrell et Steve Kerr (les deux joueurs provoqués par Jordan dans l’épisode 8 de The Last Dance)… vous voyez ce que je veux dire. » Charles Barkley