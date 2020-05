Les Knicks très chauds sur le dossier Cole Anthony ?

Dans le cadre de leur préparation à la draft (initialement prévue le 25 juin mais dont on ne sait pour le moment pas si elle sera, comme la loterie, reportée), les Knicks auraient scouté « en détail » le meneur de North Carolina Cole Anthony (19 ans, 1,90 m).

Actuellement classé 11ème du ‘big board’ d’ESPN, le fils de l’ancien Blazer Greg Anthony sort d’une saison à 18.5 points, 5.7 rebonds, 4 passes et 1.3 interception par match avec les Tar Heels. Les Knicks eux, pourraient hériter du choix 7 ou 8.

Difficile pour le moment d’y voir un véritable indice sur les intentions de la franchise, qui étudierait aussi de près R.J. Hampton (New Zealand Breakers), attendu de son côté aux alentours de la 10ème position, et d’autres prospects. En février néanmoins, une rumeur prêtait aux Knicks – juste après l’arrivée de Leon Rose aux commandes – l’envie de drafter un meneur scoreur. Anthony a qui plus est grandi à Big Apple et a déjà fait part de son intérêt de porter le maillot des Knicks.

via SNY