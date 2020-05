Udonis Haslem pense qu’il en serait venu aux mains avec Michael Jordan : “Tu ne peux pas m’insulter”

Dans les deux derniers épisodes de The Last Dance on voit le fameux visage de Michael Jordan avec ses coéquipiers, d’une extrême dureté avec certains, au point d’en venir aux mains avec Steve Kerr. On le voit également malmener sans cesse Scott Burrell, qu’il n’hésite pas à insulter. On savait qu’il était très dur avec ses coéquipiers et le documentaire confirme cela en images. Un style de leadership qu’il a expliqué dans le documentaire.

« Ma mentalité c’était de gagner à tout prix. Si tu ne veux pas vivre avec cette mentalité stricte, alors tu n’as pas besoin d’être à mes côtés parce que je vais te ridiculiser jusqu’à ce que ce que tu arrives au même niveau que moi. Et si tu n’arrives pas au même niveau, alors ce sera l’enfer pour toi. […] Gagner a un prix. Le leadership a un prix. Je les ai forcés à me suivre quand ils n’avaient pas envie qu’on les pousse. Je les ai défiés quand ils n’avaient pas envie d’être défiés. Et j’ai acquis ce droit parce que mes autres coéquipiers sont arrivés après moi. Ils n’ont pas enduré toutes les choses que j’ai endurées. Une fois que tu rejoignais l’équipe, tu devais jouer à un certain niveau, et je n’allais pas accepter moins. […] Vous pouvez demander à tous mes coéquipiers, ils vous diront tous : ‘Il ne m’a jamais demandé de faire quelque chose qu’il ne faisait pas lui-même’. Quand les gens verront ça ils diront : ‘Ce n’était pas un gars très sympa, peut-être même un tyran’. Ça c’est ton avis. Parce que tu n’as jamais rien gagné. Je voulais gagner, mais je voulais que mes coéquipiers gagnent aussi et qu’ils fassent également partie de ça. » Michael Jordan

Forcément ça fait débat et à ce sujet Udonis Haslem avoue qu’il n’est pas fan du tout et n’aurait pas pu accepter ça.

“L’approche de Michael Jordan n’est peut-être pas forcément mon approche sur certaines choses. Il y avait des insultes. Je dis juste que si je suis un des gars à qui Mike parle comme ça, peut-être que je vais lever la main sur lui. Je pourrais le frapper. Et j’adore Mike. Mike est le plus grand de l’histoire. Mais tu ne peux pas me traiter de salope. Non. C’est : ‘ok Mike, nous allons nous battre.'” Haslem

Mais cela a fonctionné et dans The Last Dance, si ses coéquipiers concèdent que ce n’était pas simple tous les jours, cela les a poussés vers le haut.

“Ce n’est pas pour tout le monde, de pousser pour être un champion chaque jour et souvent tu vas pousser les gens d’une façon dont ils ne veulent pas être poussés ou à un niveau où ils ne veulent pas être poussés. Ils ne comprennent pas vraiment ce qu’il faut pour être un champion ou ils n’ont jamais connu ça, donc je peux comprendre cet aspect des choses.” Haslem

Via Instagram