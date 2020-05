La Drew League annule sa saison 2020

La Drew League, tournoi estival organisé chaque année depuis 1973 à Los Angeles et qui a dans le passé accueilli Kevin Durant, James Harden, LeBron James ou encore Kobe Bryant a annoncé mercredi l’annulation de sa saison en raison de la pandémie de COVID-19.

Celle-ci devait commencer le 30 mai (dans un nouveau lieu à la capacité d’accueil supérieure à l’habituel King Drew Magnet High School of Medicine and Science : le El Camino College), mais les récentes annonces d’un possible confinement jusque fin juillet à Los Angeles ont définitivement convaincu les organisateurs – qui avaient dans un premier temps songé à des matchs sans public et diffusés en direct via le streaming – de faire une croix sur l’édition 2020.

Ces dernières années, Chris Paul, Trae Young, Pascal Siakam, DeMar DeRozan, Kyle Kuzma, Montrezl Harrell, Marvin Bagley et Andre Drummond y étaient apparus.

