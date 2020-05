Les Warriors auraient “détruit” Shaq époque Lakers aujourd’hui ? La réponse cordiale/badass d’O’Neal à Draymond Green

Fin avril dans le podcast All The Smoke, Draymond Green, interrogé sur les différences entre son équipe des Warriors et celle des Lakers du début des années 2000, déclarait :

« Gamin, Shaq était mon joueur préféré. J’avais la veilleuse et le pyjama Orlando Magic, tout ça. Shaq a toujours été l’un de mes joueurs favoris. Mais j’ai toujours regardé le basket en tant qu’étudiant du jeu. Steph Curry et moi nous aurions détruit Shaq sur le pick-and-roll. À notre époque à nous, on les aurait détruit. Mais à l’époque de Shaq et Kobe, où Shaq recevait le ballon en bas, on se serait probablement fait détruire, c’est la réalité. »

La réponse du quadruple champion NBA est tombée dans The Big Podcast hier :