Paul Pierce : « Je mets Kevin Garnett au même niveau que Michael Jordan en termes d’esprit de compétition »

Regarder Michael Jordan pousser ses coéquipiers dans The Last Dance a ramené Paul Pierce quelques années en arrière dimanche dernier, et lui a rappelé un coéquipier…

« Il y a un joueur avec qui j’ai joué et dont je peux mettre l’esprit de compétition au même niveau que Jordan : Kevin Garnett. Il s’entraînait tous les jours comme si c’était un match. Et certaines des choses que j’ai vues dans The Last Dance, comme lorsqu’il (Jordan) pousse ses coéquipiers, ou la façon dont il leur parlait à l’entraînement… Kevin était à peu près pareil : près à se battre si tu ne jouais pas dur à l’entraînement. Et ça se voyait en match.

Je suis heureux d’avoir eu quelqu’un pour m’aider, me pousser à atteindre un autre niveau plus tard dans ma carrière. J’aurais aimé l’avoir plus tôt dans ma carrière, mais je le mets au même niveau que Michael Jordan en termes de passion et de compétitivité. » Paul Pierce