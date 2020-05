Matt Bullard, partenaire de Scottie Pippen à Houston : “Il n’était pas un bon coéquipier”

Les premiers épisodes de The Last Dance se sont penchés sur la situation, notamment financière de Scottie Pippen. Joueur le plus sous-payé de la ligue à l’époque, il a signé son seul gros contrat du côté de Portland en 1999 (67 millions). Avant d’arriver dans l’Oregon, il a passé une saison chez les Rockets, où son ancien coéquipier Matt Bullard n’en garde pas de très bons souvenirs.

“Quand Scottie Pippen a quitté les Bulls, je n’ai pas réalisé à quel point il avait été sous-payé durant sept ans. Je ne savais pas qu’il était aigri par rapport à ça en venant chez nous. Lorsque Scottie est arrivé, le training camp avait déjà commencé. Il ne s’est jamais vraiment intégré au sein des Rockets.” Matt Bullard

L’ancien Rocket met en avant une attitude assez individualiste de la part du sextuple champion NBA.

“Il n’a jamais vraiment essayé de faire un effort pour être un Rocket. Il est venu en pensant : ‘Je suis Michael Jordan.’ Je veux dire, pas vraiment MJ, mais ‘Je suis Scottie Pippen.’ Et nous l’avons vraiment ressenti. Ce genre de chose me marque toujours. En regardant les coéquipiers que j’ai eus, je dirai que Scottie n’a pas été l’un de mes préférés. Parce que lorsque je jouais avec lui, il n’essayait pas d’être un Rocket. Il essayait juste d’être le messie et ça n’a pas vraiment marché.” Matt Bullard

À l’inverse, le champion 1994 a beaucoup apprécié l’arrivée de Charles Barkley, un meilleur coéquipier selon ses dires.

“Quand Barkley est venu, il a essayé de s’intégrer. C’est un de mes coéquipiers préférés. J’ai vraiment aimé jouer avec lui. Charles a accepté de toucher moins pour que Scottie Pippen ait son gros contrat. Lorsqu’il a fait ce sacrifice et qu’il a vu que Scottie n’essayait pas de s’intégrer, ça l’a énervé. Barkley voulait vraiment gagner un titre. Il sentait que c’était sa dernière chance en faisant équipe avec The Dream [Hakeem Olajuwon] et Scottie Pippen. Pippen n’a pas bien joué et n’était pas un bon coéquipier.” Matt Bullard

Via Rockets Wire