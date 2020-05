The Last Dance : Michael Jordan a refusé d’être interviewé chez lui

Michael Jordan a donné trois interviews à Jason Hehir pour le documentaire The Last Dance. Pour chacun d’elle, une maison différente a servi de décor aux enregistrements. S’il possède bien une immense villa en Floride et que les interviews se sont déroulées non loin de cette dernière, le G.O.A.T. a préféré préservé son intimité en ne dévoilant pas son chez lui.

« Il y a certains aspects de sa vie qu’il veut garder privés. J’ai recherché des endroits où il était susceptible de vivre. Je savais à quoi ressemblait sa vraie maison et je savais qu’il était quelqu’un de riche, qui a du goût, donc nous voulions que cela corresponde à cela. » Jason Hehir

