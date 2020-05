Caron Butler : « À Miami ils essayaient de nous apprendre certaines choses, mais quand je suis arrivé à L.A. Kobe lui les faisait »

« Quand je suis arrivé à Miami,avait ses problèmes de rein, il ne pouvait pas faire office de leader sur le terrain, on essayait de reconstruire un peu sur le tas, mais ils parlaient toujours de la culture, de la préparation et de toutes ces choses. Ils instillaient toutes ces choses en nous pour qu’on dure dans le basket. On avait une équipe jeune entre moi,, repose en paix,… Ils essayaient juste de nous apprendre certaines choses. Mais quand je suis arrivé à Los Angeles, Kobe lui faisait ces choses. Non seulement il le disait, mais il le faisait et nous montrait le résultat. Kobe était déjà champion, All-Star, All-NBA. Tout était là, et je le respectais. Tout de suite, j’ai gagné son respect parce que j’étais toujours là. Je n’ai jamais reculé devant le travail, et c’est pour ça que nous sommes devenus non seulement de bons coéquipiers, mais aussi de très bons amis en dehors du basket. » Caron Butler