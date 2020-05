A l’heure actuelle, en pleine suspension de la saison NBA, rares sont les fans de basket qui ne suivent pas attentivement le documentaire The Last Dance sur Michael Jordan et ses Bulls. En grand fan de MJ, Tony Parker n’en rate pas une miette comme il l’a confié à beIN Sports.

🏀 @tonyparker : "Je suis très nostalgique en regardant The Last Dance. La fin de l'épisode 7 m'a mis les larmes aux yeux" pic.twitter.com/5hLSCtkWhR — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 15, 2020