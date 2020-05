Très confiant, Jared Dudley pense que dès la seconde semaine de juillet il sera en train de jouer 

La NBA est suspendue depuis le 11 mars et la décision sur une reprise ou non de la saison tombera dans les 3 semaines. Jared Dudley a fait un point sur la situation lors du Bart and Hahn Show sur ESPN New York Radio.

“Notre situation est différente du baseball. Nous avons déjà fait 2/3 de la saison donc nous pouvons finir relativement rapidement, x jours de saison régulière, ou aller directement en playoffs et plier ça en deux mois. Nous allons repousser la prochaine saison en décembre, si ce n’est en janvier au plus tard. Adam Silver a dit lors de notre conférence téléphonique que cela ne le dérangeait pas que la saison se finisse en octobre, et la raison pour laquelle cela ne le dérange pas c’est qu’on espère que d’ici là, il y aura peut-être un vaccin, ce qui permettra d’accueillir les fans.” Dudley