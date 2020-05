Brett Brown et les Sixers obsédés par une chose durant la saison : “qu’est-ce qui marche en playoffs ?”

Au moment de la suspension, les Philadelphia Sixers pointaient seulement en 6ème position à l’Est, auteurs d’une saison décevante jusque là, et l’avenir de Brett Brown n’a jamais semblé autant menacé. Surtout si la saison ne reprend pas. Il ne cache pas que c’est quelque chose auquel il pense

“Vous êtes humain, vous y pensez tout le temps. Je ne dis pas que vous y pensez au point que ce soit un fardeau, mais j’ai conscience de ma situation.” Brown

Surtout que ses Sixers ont été construits pour les playoffs selon lui et le coaching staff a toujours eu dans un coin de la tête les playoffs durant la saison régulière

“Toute notre attention durant la saison régulière, et même maintenant quand nous nous téléphonons, c’est : ‘qu’est-ce qui marche en playoffs ?’ Je pense que si vous prenez un mètre et que vous mesurez notre envergure, nous avons la plus grande équipe en NBA. Je pense que nous avons la possibilité de défendre grâce à cette longueur, cet esprit, aussi bien que n’importe qui.” Brown