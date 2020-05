War on the Floor : Ce 1-contre-1 Shaquille O’Neal Vs Hakeem Olajuwon qui n’a jamais eu lieu : “Ce n’est pas le genre de gars à avoir peur”

En 1995, quelques mois après la victoire des Houston Rockets face au Orlando Magic en Finals, les stars des deux équipes, Shaquille O’Neal et Hakeem Olajuwon, étaient les têtes d’affiche d’une sorte de grand tournoi de un contre un, auquel de nombreuses stars NBA devaient participer. Pour O’Neal, le but était simple : montrer qu’il était meilleur que son adversaire, malgré la déculottée subie en Finals.

“Il m’a dominé, mais ce n’était pas vraiment juste parce qu’ils me prenaient à deux dès que je touche la balle, et on ne faisait pas de prise à deux sur lui. Je veux montrer aux gens que je suis inarrêtable. Personne ne peut me défendre en un contre un.” Shaquille O’Neal.

À cette époque, O’Neal n’était pas encore dominant au poste bas comme il l’est devenu aux Lakers. Il voulait rappeler à tout le monde que quelques années auparavant, au début de son cursus au lycée, il jouait dans le backcourt.

“Mon jeu en NBA ne ressemble pas à mon jeu en un contre un. Dans ces conditions, je jouais comme Grant Hill. Je pouvais dribbler, passer la balle entre les jambes… Olajuwon ne se serait pas attendu à ça. On était prêt pour ça, je voulais montrer un jeu différent de ce que j’avais montré jusque-là.” Shaquille O’Neal.

Le gagnant du duel entre les deux géants devait empocher un million de dollars. Et qui organisait tout ça ? Un certain Donald Trump, qui en faisait déjà des caisses à l’époque.

“Shaq contre Hakeem, dans le championnat d’un contre un, sera l’événement le plus fabuleux qu’Atlantic City n’a jamais vu. Et seul le Trump Taj Mahal (son casino ndlr) pouvait accueillir un événement comme celui. Une fois encore, le monde entier aura les yeux tournés vers Atlantic City, pour un événement qui entrera dans l’histoire.” Donald Trump.

Le championnat devait être divisé en division selon le poids des participants, un peu à la manière de la boxe. Et des joueurs comme un tout jeune Kevin Garnett, le dernier numéro 1 de draft de l’époque Joe Smith ou encore Kenny Anderson et Nick Van Exel devaient participer.

Mais malgré tous ces signaux ultra-positifs, le championnat, qui devait s’appeler War on the Floor n’a pas eu lieu. À cause d’une bête blessure.

“Tout laissait penser que ça allait être un énorme succès. Jusqu’à ce que ça déraille. Clyde Drexler (alors coéquipier d’Olajuwon ndlr) m’a appelé en me disant qu’il voulait me parler de quelque chose. “Hakeem ne se sent pas bien. Il a mal au dos.”” Leonard Armato, l’ancien agent de Shaq et Olajuwon, qui organisait également l’événement.

Apparemment, le pivot des Rockets se serait blessé au dos lors d’un entrainement plus tôt dans la semaine. Il espérait que ça irait mieux, mais ce n’était pas le cas. Et après un examen du joueur par un médecin, Armato a décidé d’annuler le un contre un entre les deux géants. Une manière pour Olajuwon d’éviter la confrontation avec O’Neal et, du même coup, une défaite humiliante ? Pas selon le Shaq.

“Quand Leonard m’a appelé en me disant qu’Hakeem ne pouvait pas le faire, je me suis dit : “Bon, ce n’est pas le genre de gars à avoir peur.” Je savais qu’il n’avait pas peur, et que s’il avait pu participer, il l’aurait fait. Si ça avait été Christian Laettner, j’aurais dit qu’il avait eu peur.” Shaquille O’Neal.

Par contre, Trump avait lui une autre explication, et on peut voir qu’il n’a pas changé depuis 1995.

“Il y a une rumeur comme quoi la NBA a quelque chose à voir avec ça. Mais c’est juste une rumeur.” Donald Trump.

Une déclaration qui fait, encore aujourd’hui, rire Leonard Armato.

“Ce n’est pas arrivé, c’est sûr à 100% que ce n’est pas ça. Je le sais.” Leonard Armato.

En tout cas, l’annulation de ce match a entrainé la fin de tout le tournoi…

Déjà à l’époque, O’Neal et Olajuwon n’étaient pas les deux premières superstars à vouloir se la donner en un contre un. L’idée avait déjà été évoquée en 1990. C’était Michael Jordan et Magic Johnson qui devaient s’affronter. Ce qui a entrainé l’effervescence qu’on imagine.

Mais David Stern, alors commissaire de la NBA, avait invoqué le CBA pour empêcher ce match de se faire, entrainant un procès de la part des agents de Jordan et de l’organisateur de l’événement. Ces derniers accusaient la ligue d’avoir versé une importante somme d’argent à l’Union des joueurs pour qu’ils empêchent ce genre d’événements. Et qui était le président de cette Union des joueurs à l’époque ? Un certain Isiah Thomas, dont les mauvaises relations avec Jordan, qu’il n’arrêtait pas de battre avec ses Pistons à l’époque, étaient connues de tous. Le meneur des Bad Boys était farouchement contre l’idée, ce qui a tiré un commentaire pas franchement sympathique de la part de Jordan.

“Je me demande ce qu’en penserait Thomas si c’était lui qui jouait… Mais évidemment, si c’était le cas tout le monde s’en foutrait.” Michael Jordan.

Au final, ce un contre un n’a pas eu lieu. Ce qui fait se demander comment l’idée d’un affrontement a pu voir le jour cinq ans plus tard, étant donné que la NBA avait déjà réussi à en bloquer un ? Et bien il y a deux explications à ça. Pour commencer, la ligue était alors en plein lockout, ce qui veut dire que le CBA ne pouvait plus s’appliquer. Et ensuite, Leonard Armato avait la complicité de David Stern lui-même.

“Je suis allé le voir, et je lui ai dit : “Écoutez, il n’y a pas de CBA en ce moment, donc je peux organiser ce un contre un.” Il m’a répondu : “Techniquement, je pourrais vous en empêcher, mais vous savez quoi ? Je vais faire comme si je ne savais pas que vous mettiez ça sur pieds.”” Leonard Armato.

L’agent était alors persuadé que cet événement allait devenir un rendez-vous obligé pour les fans et les joueurs chaque année. Et il n’a pas lâché l’affaire, même 25 ans plus tard.

“Imaginez un tournoi où LeBron James affronterait Giannis Antetokounmpo. Ce serait probablement un événement encore plus important que le combat entre Manny Pacquiao et Floyd Mayweather (deux boxeurs ndlr). Peut-être même beaucoup plus important. On parle de centaine de millions de dollars.” Leonard Armato.

À noter qu’Armato a déjà réussi à organiser un un contre un entre deux stars de basket. Deux joueurs récemment à la retraite en l’occurrence, ce qui leur permettait de ne pas tenir compte du CBA : Kareem Abdul-Jabbar et Julius Erving.

“Quand ils sont arrivés sur le terrain, tout le monde était très excité. Comme un match de boxe. Je me suis dit : “Wow, c’est incroyable…” Leonard Armato.

Le problème, c’est qu’en 1992, l’année à laquelle s’est déroulé l’affrontement, Abdul-Jabbar et Erving avaient alors respectivement 44 et 41 ans.

“Pendant la première minute, ils se rentraient dedans. Ils criaient et tout, mais d’un coup ils sont devenus fatigués…” Leonard Armato.

Au final, le suspense n’était pas vraiment-là. Puisqu’après quelques minutes, Abdul-Jabbar menait déjà 11 à 0 et à la fin des quatre quarts-temps de cinq minutes, l’intérieur avait marqué 41 points, contre 23 pour Erving. Un naufrage sportif, mais qui a rapporté gros. De quoi donner envie à la ligue de tenter l’expérience pendant la pandémie. Et pour la bonne cause puisqu’Adam Silver a expliqué qu’il réfléchissait à organiser un match de charité au tout début de la suspension.

“Un groupe de joueurs pourrait jouer, peut-être pour une levée de fonds ou juste le bien commun de la population.” Adam Silver. “Pendant cette pandémie, ça pourrait être la façon la plus facile de ramener du basket très excitant vu qu’il y aura moins de participants et donc un protocole de santé plus simple à appliquer.” Leonard Armato. “Je ne veux pas parler pour Adam Silver, mais je ne pense vraiment pas que ça ferait du mal de lancer des compétitions d’un contre un. Si on avait a à faire ça en 1995, ça aurait continué chaque année.” Shaquille O’Neal.

Certains joueurs ont déjà annoncé vouloir s’affronter en un contre un. Notamment Kyrie Irving et Kemba Walker il y a quelques jours. Et selon un sondage effectué auprès de 12 000 fans NBA, 87% d’entre eux regarderaient de tels matchs s’ils avaient lieu, en plus de la saison régulière. 68% paieraient un supplément sur le League Pass pour cela, et 61% estiment même que ces affrontements seraient plus excitants que des matchs de saison régulière.

