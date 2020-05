Brett Brown : “Cette pause pourrait être bénéfique pour Joel Embiid”

Depuis que la NBA est suspendue, de nombreuses questions sont posées au coach des Sixers Brett Brown sur Joel Embiid. Et c’est compréhensible, puisque c’est l’un des meilleurs joueurs de NBA, et comme il a beaucoup de mal à garder une bonne condition physique, cette période loin du basket et des caméras pourrait lui avoir fait du mal.

“On parle toujours de Joel, on a compris ça. Il est très important, parce qu’il peut faire gagner des titres. J’ai eu beaucoup de conversations avec Jo, dont une il y a 30 minutes. Et il veut vraiment être à un poids bien précis : celui qui lui a permis de faire ses meilleures performances depuis qu’il est en NBA.” Brett Brown.

La NBA étant suspendue depuis le 11 mars, cela fait deux mois que l’ancien pivot de Kansas n’a plus joué de matchs de basket. Et comme la ligue semble se diriger vers une reprise directement en playoffs, avec quelques semaines tout au plus de préparation pour retrouver la forme, Brown a prévenu son joueur de la façon dont il l’utiliserait pour lui permettre de savoir à quoi s’attendre.

“Cette année, il joue 30 minutes en moyenne. L’année dernière, c’était 34. Si les playoffs commençaient, peu importe la date, je voudrais le faire jouer 38 minutes. Vraiment. En playoffs, en tant que coach, c’est le temps de jeu idéal. En saison régulière, 30 minutes c’était bien cette année. Mais cette pause pourrait être bien pour lui également. Je vais vous dire une bonne chose : Joel est totalement au courant que tant qu’il est en bonne santé et en bonne condition physique, alors on est performant.” Brett Brown.

Cette saison, Joel Embiid a joué 44 matchs, et il affiche des moyennes de 23,4 points, 11,8 rebonds, 3,1 passes décisives et 1,3 contre par match.

Via Yahoo Sports.