David Robinson sur Dennis Rodman le « destructeur » : « Tu ne pouvais rien faire pour le sortir de sa zone de confort »

Après avoir gagné deux titres avec les Pistons et avant d’en gagner trois autres avec les Bulls, Dennis Rodman a fait une petite escale de deux saison à San Antonio, aux côtés de David Robinson. Forcément, entre la personnalité fantasque du premier et celle militaire du second, cela n’a pas pu coller bien longtemps…

« Dennis est un gars compliqué. Je pense qu’en raison de son passé, il ne sait pas toujours comment s’exprimer. C’est un gars facile à apprécier, parce qu’il a bon cœur. Il veut jouer dur, faire les bonnes choses. Mais d’un point de vue collectif, d’équipe, il était tellement destructeur. Tu ne pouvais rien faire pour le sortir de sa zone de confort. » David Robinson

À Chicago, Phil Jackson et les Bulls de Michael Jordan ont réussi à tirer le meilleur du double défenseur de l’année et 7 fois meilleur rebondeur de la ligue, en lui lâchant par exemple du lest quand il le fallait (cf la parenthèse Las Vegas en pleine saison).

