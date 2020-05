Craig Hodges : “Quand je regarde Michael Jordan, il est le produit de son succès. Quelques fois ce succès peut t’emprisonner”

Pour le documentaire The Last Dance, un peu plus de 100 personnes ont été interviewées, mais ce n’est pas le cas de Craig Hodges, comme beaucoup d’anciens coéquipiers de Michael Jordan, mais celui-ci a du mal à l’avaler.

“Je trouve ça drôle que je n’ai pas été interviewé. Mais dans le même temps, ce n’est pas marrant parce que je comprends l’impact des choses que nous pourrions faire grâce à notre célébrité. Et les gens pensent que je taclais MJ, mais ce n’est pas du tout ça. J’ai juste dit : on attend beaucoup de ceux qui ont beaucoup reçu. Je n’ai pas eu d’explication sur le fait que je n’ai pas été interviewé. Quand tu regardes l’Amérique, quand tu deviens milliardaire, tu deviens isolé à un certain degré. Je n’attends rien. S’ils ne voulaient pas que j’en fasse partie, ils ne voulaient pas que j’en fasse partie. Le fait que je n’y sois pas, il doit y avoir une raison derrière ça. J’aimerais savoir quel a été leur raisonnement. Mais j’ai une petite idée compte tenu du fait que je ne me suis jamais tu. Je ne me suis jamais tu au sujet des droits de l’homme. Et pas seulement les noirs, sur les droits de l’homme, et le fait que nous pouvions avoir un impact, car à l’époque nous étions champions dans une ville comme Chicago. À cette époque nous remportions des titres et il y avait 900 meurtres. Il faut en parler. Dans cette ville, il y a deux des plus grandes stars de l’histoire des Afro-Américains : Michael Jordan et Oprah Winfrey. Et regardez notre situation à Chicago et où ils en sont eux désormais.” Hodges

Hodges n’a notamment pas apprécié les critiques sur les Bulls du début des années 80, surnommés “cocaine circus” et au sujet desquelles Michael Jordan raconte une anecdote peu reluisante.

“Quand je regarde MJ, il est le produit de son succès. Quelques fois ce succès peut t’emprisonner. Je regarde ça sous des angles différents. Je ressens en quelque sorte de l’empathie pour lui, à un certain degré, en raison du fait que tu es en prison, deux prisons même en fait. L’Amérique était une prison pour les noirs, et maintenant tu es incarcéré dans ce capitalisme à un niveau totalement différent. Donc c’est cool pour l’aspect divertissant, mais je pense que cela crée une division entre ce dont nous avons besoin à l’heure actuelle en tant que personnes et le monde.” Hodges

Il a également peu apprécié que Scottie Pippen soit qualifié “d’égoïste” par MJ, ou alors pointe du doigt Horace Grant comme la source du livre Jordan Rules.

“Encore une fois, j’ai le sentiment que nous avons fait des sacrifices. Tous ceux qui ont joué avec MJ ont sacrifié des shoots. Si vous regardez la saison où il n’était pas là, tout le monde a joué et ils ont atteint un certain niveau. Ils n’ont pas passé l’obstacle, mais ils ont pu jouer ensemble et avec cette alchimie, c’était bien plus appréciable. Quand j’étais jeune dans cette ligue, je regardais au-dessus de mon épaule parce que tu pensais que la superstar n’était pas contente de ma performance, ce genre de choses. Puis quand tu prends de l’âge, tu réalises que tu as ta propre souveraineté, et tu te contentes juste de jouer. Souvent, nous mettons en avant les superstars parce qu’elles ont un certain esprit de compétition, que personne d’entre nous n’a, aucun autre être humain, mais come on man. On arrive à un stade où ça devient de la tyrannie et où tu t’en prends tout le temps aux gens parce que c’est le maillon faible que tu as trouvé et à qui tu peux t’en prendre.” Hodges

Le documentaire est produit par deux personnes qui font partie du camp Jordan, Curtis Polk et Estee Portnoy, et certains critiquent le fait qu’il dépeint un portrait trop positif de Michael Jordan.

“Quand tu travailles dans une telle situation, c’est comme une pyramide. Il est celui qui est tout en haut. Beaucoup de personnes ne veulent rien dire. Personne ne s’opposerait à lui, mais moi j’ai toujours eu le sentiment d’un équilibre où je n’avais pas à me prosterner devant MJ ou essayer de passer du temps avec lui, parce que j’étais sur mes études. Je cherche des solutions pour les opprimés. Donc, faire la fête, sortir et jouer, tout ça je ne le faisais pas. J’étais cordial, respectueux. Je veux juste savoir pourquoi certaines choses se passent et pourquoi à un moment donné dans ta vie, tu dois accuser tes coéquipiers. Vous voyez ce que je veux dire. Je comprends le fait que tu as le sentiment que tu dois motiver les gens, mais est-ce que c’est de ta responsabilité ? J’étais dans ces cercles à une époque. Quand tu as des athlètes qui veulent être autoritaires, souvent cet autoritarisme c’est la conséquence de tes propres insécurités.” Hodges

Via Hoopshype