Adam Morrison : “J’ai été entouré de célébrités à L.A, mais Michael Jordan était celui qui engendrait les réactions les plus folles chez les gens”

Véritable star universitaire à Gonzaga, Adam Morrison n’aurait jamais réussi à exploser à l’échelon supérieur malgré une saison rookie encourageante. Grand fan de Michael Jordan, leurs chemins se sont croisés lorsqu’il a été drafté par Charlotte en 2006 alors qu’MJ était, à l’époque, actionnaire minoritaire.

“C’est la plus grande star de mon époque. C’était assez surréaliste de le côtoyer. L’un des trucs les plus cool s’est déroulé lorsqu’on sortait d’un match à l’extérieur contre Indiana et je l’ai vu avec Derek Jeter [joueur de baseball des NY Yankees ndlr] et Larry Bird . Trois des meilleurs joueurs de l’histoire qui discutaient ensemble.” Adam Morrison

Comme beaucoup de joueurs qui l’ont connu, l’ancien Hornet a lui aussi une petite anecdote jeu d’argent avec MJ. S’il avait déjà parlé des parties de poker dans l’avion de l’équipe, le montant était un peu inférieur cette fois. Chose classique en NBA, 100$ sont en jeu lorsque les deux anciennes équipes universitaires des joueurs se rencontrent. Cette fois-là, les Bulldogs de Gonzaga avaient battu North Carolina.

Ayant passé deux saisons à Los Angeles avant de s’envoler pour l’Europe et Belgrade, Morrison explique que l’engouement autour d’MJ n’avait pas d’égal.

Sans surprise, le troisième choix de la draft 2006 a expliqué que Michael Jordan n’avait pas d’égal dans le monde de la balle orange.

“Je ne pense pas qu’il y ait de débat, avec tous ces succès et la façon dont il a changé le jeu. Kurt Rambis a joué avec Magic Johnson, contre Jordan et a coaché Kobe. Nous lui avions demandé et il avait répondu que la seule différence entre Jordan et Kobe était qu’MJ était plus rapide et plus athlétique. Il était rapide comme la lumière. Si vous regardez ses actions, ce n’était pas juste des dunks. C’était des pull-ups, des fadeaways. Évidemment, LeBron James est fantastique, mais le style n’a pas d’égal.” Adam Morrison