Monte Morris s’inspire de son modèle Chauncey Billups

Dans un échange avec son ancien coéquipier à Iowa State George Niang, le meneur des Nuggets Monte Morris s’est confié sur son modèle, Chauncey Billups.

“Le gars sur lequel j’essaye de calquer mon jeu est Chauncey Billups. Il était un très bon shooteur et arrivait à impliquer ses partenaires. Il n’était pas très flashy, très rapide, un peu comme moi. Donc j’essaye de lui ressembler parce que comme lui, j’ai toujours été un winner, où que j’aille. Quand je jouais au lycée à Denver, j’ai gagné deux titres d’états. J’ai aussi gagné à l’Université et j’ai eu la chance d’être drafté au premier tour. Lorsqu’il est arrivé dans la ligue, Detroit a été incroyable. Je suis un gars du Michigan donc je l’ai souvent vu battre l’équipe de Kobe et du Shaq. Donc oui, j’ai toujours essayé d’apprendre de Chauncey, même avant de le connaitre, maintenant que c’est le cas, je continue.” Monte Morris