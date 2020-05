John Wall : « Imaginez quelqu’un tourner à 37 pts de moyenne à une époque où tu pouvais te prendre des coups, qu’il n’y avait pas les 3 secondes, ni le hand-checking… »

En manque de basket alors qu’il n’a plus joué un match officiel depuis le 26 décembre 2018, John Wall s’est délecté des 10 épisodes de The Last Dance, dont le dernier a été diffusé dimanche soir aux US. En live avec 247Sports, il a très simplement expliqué ce qu’il en avait retenu :

« G-O-A-T. Les gens disent que ce sont deux époques différentes. Oui ce sont deux époques différentes, mais imaginez quelqu’un tourner à 37 points de moyenne (saison 1986-87, 37.1 points de moyenne pour Jordan, ndlr) à une époque où tu pouvais te prendre des coups, qu’il n’y avait pas la règle des 3 secondes (arrivée en 2001), qu’il y avait le hand-checking (interdit depuis 2004), tout ça. Si tu touches quelqu’un comme ça aujourd’hui, tu es suspendu 10 matchs. »

Le meneur fait aussi partie de ceux qui pensent que Jordan aurait pu tourner à 45 points de moyenne dans la NBA actuelle.