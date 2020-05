Le camp LaMelo Ball aurait une préférence pour les Knicks

Selon « une source proche de la ligue » citée par le New York Post, le camp LaMelo Ball (18 ans, 2,01 m) tenterait de diriger le meneur vers les Knicks, bien que cette manœuvre s’avérera compliquée si la franchise ne grimpe pas dans le top 4 de la loterie.

Quelques jours plus tôt, c’est le très bavard LaVar Ball qui déclarait que les Knicks étaient à ses yeux « le meilleur fit » pour son plus jeune fils. Pour le moment, New York a 37.2% de chance de faire mieux qu’un 6ème choix lors de la loterie (initialement prévue le 19 mai mais repoussée à une date ultérieure). Or Ball est attendu dans le top 3.

Il y a quelques jours, une rumeur prêtait aux Knicks un grand intérêt pour le meneur Cole Anthony.