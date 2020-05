En 2011 durant le lockout, LeBron James a songé au foot US; « Il a reçu un contrat de la part de Jerry Jones »

En 2011, la NBA a connu le 4ème lockout de son histoire. Durant cette période, qui a duré 5 mois (accord trouvé entre la ligue et le syndicat des joueurs le 8 décembre), LeBron James s’est demandé s’il n’allait pas faire un petit détour par le football américain en attendant la reprise.

« Oui j’y ai pensé. Je ne savais pas du tout combien de temps allait durer le lockout. Arrivé le mois d’octobre ou de novembre, j’avais commencé à m’entraîner comme un joueur de football avec mon coach Mike Mancias . On avait commencé à me chronométrer sur 40 yards, à ajouter du poids au développé-couché et ce genre de choses. On avait aussi ajouté plus d’entraînement au traîneau dans nos workouts. Mike n’arrêtait pas de dire que ce serait bien d’aller à Irving, Texas. Il vient du Texas, on est tous les deux fans des Cowboys, il disait que ça pourrait être super… Donc j’y ai pensé, je n’étais pas allé au bout de ma carrière de joueur de foot au lycée et j’ai beaucoup rêvé de ça, d’être joueur de foot. Mais c’est marrant parce qu’à chaque fois que c’est arrivé, je n’étais jamais sur le terrain. Je suis soit dans le vestiaire, soit en train de m’habiller, soit en train d’en parler, soit je vois les fans dans le stade, mais juste au moment où je suis sur le point d’entrer sur le terrain, quelque chose d’autre se passe dans mon rêve, ça se passe toujours comme ça. » LeBron James

Dans la foulée, Maverick Carter a réagi en disant que James avait reçu un contrat de la part de Jerry Jones, propriétaire des Dallas Cowboys, sans préciser exactement quand ni dans quelles circonstances.

