Ça devait être le jour J pour la loterie : pas encore de date mais un processus inchangé

Initialement prévue ce mardi 19 mai à Chicago et reportée à une date ultérieure pour le moment pas communiquée (décidée ?), la loterie de la draft ne devrait se dérouler de la même manière que l’année dernière selon ESPN.

Les 30 équipes de la ligue ont joué entre 63 et 67 matchs, soit plus de 75% de leur saison régulière. Difficile donc, tout particulièrement dans la situation unique actuellement vécue par la ligue, dont on ne sait qui plus est pas encore si elle pourra terminer son exercice 2019-20, de se plaindre d’un nombre insuffisant de matchs pour déterminer l’ordre de la draft.

Depuis 2019, les équipes aux trois pires bilans obtiennent 14% de chance d’obtenir le 1er choix. Sous l’ancien système, l’équipe au pire bilan avait un pourcentage de chance plus élevé (25%) de rafler le très convoité first pick.

L’annuel ‘Combine’, camp test pour les prospects avant la draft et qui devait se dérouler à Chicago cette semaine également, pourrait être reporté lui aussi. On rappelle que pour le moment, la draft n’a pas été repoussée et reste prévue pour le 25 juin.

