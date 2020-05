La BIG3 annule sa saison

La Ligue BIG3 avait de grands plans pendant la pandémie et souhaitait être celle qui offrirait aux fans de basket, de quoi assouvir leur manque. Elle souhaitait organiser un tournoi 3×3 en mode télé-réalité au mois d’avril mais l’avait repoussé à une date inconnue.

Aujourd’hui la ligue annonce qu’elle annule logiquement sa saison 2020, et il faudra donc attendre l’été 2021. Toutefois, elle annonce aussi qu’elle n’abandonne pas son projet de tournoi en mode télé-réalité : BIG3 : Not In My House. En effet, elle précise qu’avec son partenaire Endemol, elle était prête à lancer ce tournoi mais s’est heurtée à des soucis avec les studios de production et l’impossibilité de diffuser le tournoi avant au moins le mois de septembre. Elle ne donne pas de date mais assure qu’il se tiendra avant le début de la saison régulière.