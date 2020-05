Michael Jordan : « Ne pas avoir pu essayer de gagner un 7ème titre, c’est quelque chose que je n’arrive pas à accepter »

Dans la dernière partie du documentaire The Last Dance, Michael Jordan explique qu’il aurait dit oui à un contrat d’un an pour aller chercher un 7ème titre NBA avec les Bulls.

« Si vous demandez à tous les gars qui ont gagné en 98 : ‘On vous donne un contrat d’un an pour essayer d’aller en gagner un 7ème’, vous pensez qu’ils auraient signé ? Oui, ils auraient signé. Est-ce que j’aurais signé un pour un an ? Oui, j’aurais signé pour un an, je le faisais déjà jusque-là. » Michael Jordan

Après le titre, le propriétaire Jerry Reinsdorf avait proposé à Phil Jackson, à qui il avait été dit au début de la saison que son contrat ne serait pas renouvelé, de revenir coacher l’équipe, ce qu’il a décliné. Dans une interview filmée puis montrée à Jordan par le réalisateur Jason Hehir, Reinsdorf explique ensuite qu’il aurait été « suicidaire » de re-signer un roster vieillissant aux gros contrats entre Scottie Pippen, Dennis Rodman, Steve Kerr et Ron Harper.

« C’était la fin, ça s’est terminé comme ça, tout seul. Si Michael voulait revenir, je ne doute pas que (Jerry Krause) aurait pu reconstruire une équipe en quelques années. Mais ça n’allait pas se faire instantanément. » Jerry Reinsdorf « En 98, Krause a dit au début de la saison : ‘Phil peut faire 82-0, il ne sera pas le coach la saison prochaine’. Donc quand Phil a dit que c’état la dernière danse, c’était la dernière danse. On savait qu’ils n’allaient pas garder l’équipe. Pourquoi dire ça au début de la saison 1997-98 ? » Michael Jordan

Jordan reste frustré de ne pas avoir pu au moins essayer d’aller chercher cette 7ème bague.

« Est-ce Phil l’aurait fait ? Oui. Il aurait fallu convaincre un peu plus Pip, mais si Phil, Dennis, MJ allaient être là, pour essayer de gagner un 7ème ? Pip n’allait pas manquer ça […] C’est rageant (de prendre à nouveau sa retraite alors qu’il se sentait dominant), parce que j’ai le sentiment qu’on aurait pu en gagner 7. Vraiment je le crois. Cela n’aurait peut-être pas été le cas, mais ne pas avoir pu essayer, c’est quelque chose que je n’arrive pas à accepter.» Michael Jordan

via ESPN

<h3><a href=”https://www.instagram.com/basketinfosofficiel/” target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”><span style=”color: #ff0000;”><strong>On est enfin sur Instagram, rejoignez-nous !</strong></span></a></h3>