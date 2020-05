Deux joueurs majeurs de la Finale 1998, dont Karl Malone, ont refusé de participer à The Last Dance

Pour produire The Last Dance, Jason Hehir et toute son équipe ont effectué pas moins de 106 interviews, grâce notamment au carnet d’adresses de Michael Jordan. Cependant, certains joueurs n’ont pas souhaité prendre part au documentaire, comme le confie Hehir dans le Dan Patrick Show : Karl Malone et Bryon Russell.

“Oui, déclare-t-il à propos de l’absence de Karl Malone. Il n’a pas dit pourquoi, il a décliné plusieurs fois, mais de manière indirecte, via une troisième partie. Croyez-moi, nous avons utilisé tous les moyens possibles. Nous avons commencé avec lui en janvier 2018 parce que nous savions que ça serait très compliqué. Et honnêtement, nous avons essayé de voir si c’était possible jusqu’au dernier jour. Nous avons essayé de le faire s’asseoir avec John Stockton, ça aurait pu être une meilleure option.” Jason Hehir

Outre le double MVP, Jasor Hehir explique que l’équipe de tournage n’a pas non plus reçu de réponse de la part d’un autre joueur du Jazz, Bryon Russell.