Michael Jordan tente toujours de vendre sa fameuse maison de Chicago malgré un prix divisé par deux

Tout sourit à Michael Jordan, ou presque. En février 2012 il avait mis en vente sa fameuse maison de Chicago pour 29 millions de dollars, mais 8 ans plus tard, il n’a toujours pas trouvé preneur. Pourtant, son prix a été divisé par deux il y a quelques années et il est actuellement de 14.885 millions de dollars. Il pourra peut-être compter sur l’engouement autour de The Last Dance, pour enfin trouver un acheteur.

Si ça vous intéresse, elle se trouve Highland Park sur les bords du lac Michigan et pour ce prix vous aurez de quoi vous faire plaisir. Voici une petite visite (et pour l’acheter c’est ici)