LeBron James sur Michael Jordan : “On aurait aimé le voir chasser un septième titre; Il était toujours le meilleur joueur du monde”

S’il n’a certainement pas attendu la diffusion de The Last Dance pour étudier le jeu et la réussite des Bulls, LeBron James a tout de même avoué qu’il avait appris certaines anecdotes sur la troupe de Michael Jordan. Et notamment sur le fantasque Dennis Rodman.

En effet, l’épisode 3 du documentaire nous avons montré que Dennis Rodman avait certains passe-droits, comme l’autorisation de sécher certains entraînements. Puis dans le dernier épisode qu’il avait raté un entraînement entre deux matchs des finales pour aller faire du catch… Le King avoue qu’il aurait eu du mal à accepter ce genre de comportement.

“Est-ce que je savais que Rodman avait manqué un entrainement durant les Finales pour aller voir du catch ? En tant que leader, j’aurai dit : ‘Dennis, qu’est-ce que tu fous ? On a besoin de toi ici.'” LeBron James

Cependant, devant les prestations réalisées par The Worm après ses petites folies nocturnes, LeBron admet que c’est peut-être la manière de s’y prendre avec lui.

“Mais lorsqu’il revient, il prend 20 rebonds dans un match de Finale ? Tu te dis ‘Peut-être que ça marche pour Dennis. Laissons-le faire ce qu’il veut.” LeBron James

D’un point de vue de fan, le King regrette que l’équipe ait été dissoute après le sixième titre en 1998. Pour lui, MJ en avait encore sous la pédale.

“On aurait aimé le voir chasser un septième titre. Quand on le regarder sur les Finales 98, il n’était pas fini, il ne jouait pas sur une jambe ou quoi que ce soit. Cet enc**** pouvait toujours y aller. Il était toujours le meilleur joueur du monde.” LeBron James

Via Sport Illustrated