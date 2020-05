Horace Grant s’en prend violemment à Michael Jordan et The Last Dance : “Si ça, ce n’est pas être une balance; 90% de conneries”

Pointé du doigt par Michael Jordan dans le documentaire The Last Dance comme étant la source du livre Jordan Rules de Sam Smith, Horace Grant continue de nier. Dans une longue interview accordée à ESPN Chicago, il a de nouveau réagi à ces accusations

“Mensonge, mensonge, mensonge… Si MJ m’en veut, réglons ça comme des hommes. Parlons-en. Ou alors nous pouvons régler ça autrement. Mais il parle et raconte ce mensonge que j’étais la source derrière le livre. Sam et moi avons toujours été de très bons amis. Nous sommes toujours de très bons amis. Mais compte tenu du caractère sacré du vestiaire, je ne révélerais jamais rien de personnel. Sam Smith était un journaliste d’investigation et je suppose qu’il devait avoir deux sources, deux, pour écrire un livre. Pourquoi MJ pointerait seulement moi du doigt ? Ce n’est qu’une rancune, mec. Je te le dis, ce n’était qu’une rancune. Et je pense qu’il l’a prouvé lors de ce soi-disant documentaire. Si tu dis quelque chose à son sujet, il va te couper, il va essayer de détruire ton personnage.” Grant

Grant a joué aux Bulls avec Jordan de 1987 à 1993 avec 3 titres à la clé. S’il confiait récemment qu’ils n’étaient pas amis en dehors des terrains, il ne pensait pas que, selon lui, Michael Jordan avait une telle rancune à son égard.

“Ce qui est dingue c’est que pour une de mes œuvres de charité, il m’a envoyé des chaussures signées. Je ne comprends pas. Si tu avais un souci avec moi, tu aurais pu m’envoyer un texto, m’appeler, pendant ces 9 années. Mais si je le vois aujourd’hui, j’espère qu’il y aura du respect l’un envers l’autre, parce que nous avons vécu 3 titres ensemble. Mais si ce n’est pas le cas, croyez-moi, ça ne va pas m’empêcher de dormir.” Grant

Quant à cette histoire de balance, il met en avant le moment où dans The Last Dance, MJ évoque le fameux “cocaine circus” des Bulls

“Avec Charles Barkley ils étaient amis depuis 20, 30 ans, et il a dit quelque chose au sujet de la gestion de Michael des Charlotte Bobcats ou des Charlotte Hornets, et depuis ils ne se parlent plus. Et ce que je veux montrer, c’est qu’il a dit que j’étais une balance, mais malgré ça, après 35 ans il raconte cette histoire que lors de son année rookie il est entré dans une des chambres de ses coéquipiers et a vu de la coke, de l’herbe et des femmes. Pourquoi est-ce qu’il a voulu parler de ça ? Quel lien ça a avec le reste ? Si ça, ce n’est pas être une balance.” Grant

Quant à l’ensemble du documentaire, il a aussi pas mal de choses à dire. Notamment sur MJ et son côté tyrannique avec ses coéquipiers.

“Je dirais que c’était divertissant, mais nous savons, ceux qui étaient là et étaient ses coéquipiers, que 90% de ce qu’on voit, je ne sais pas si je peux dire ça, mais c’était des conneries en termes de réalité. Ce n’était pas la réalité, parce que beaucoup de choses que Jordan a dites à certains de ses coéquipiers, qu’ils répondaient, ça a été coupé du documentaire, si on peut appeler ça un documentaire. Il pensait qu’il pouvait me dominer, mais c’était malheureusement une erreur. Parce que chaque fois qu’il s’est frotté à moi, j’ai répondu tout de suite. Mais en ce qui concerne Will Perdue, Steve Kerr et le jeune homme, Scott Burrell, c’était navrant à regarder. Voir un gars, un leader, s’en prendre à ces gars comme ça. Je comprends que lors de l’entraînement, tu pousses quelqu’un par-ci, par-là, mais des coups de poing et des choses de cette nature. Et les insulter, ce n’était pas nécessaire.” Grant

Il a aussi voulu rétablir la vérité concernant l’anecdote selon laquelle Jordan l’aurait privé de repas dans l’avion après un mauvais match.

“Laissez-moi éclaircir quelque chose au sujet de ce fameux repas, qu’il essayait de me priver de mon repas. Je lui aurais botté le cul sur-le-champ. Il n’y aurait pas eu d’Air Jordan. Il n’y aurait pas eu 6 titres, je vous le garantis.” Grant

Il remet en cause la façon dont le documentaire a été réalisé

“Quand un soi-disant documentaire est sur une personne et qu’en gros cette personne a le dernier mot sur ce qu’il contient, ce n’est pas un documentaire. Parce que beaucoup de choses ont été coupées. Donc c’est pour ça que j’appelle ça un soi-disant documentaire.” Grant

