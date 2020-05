Vivement critiqué, Channing Frye clarifie ses propos sur Michael Jordan et LeBron James

Il y a quelques jours Channing Frye a fait une sortie au sujet de Michael Jordan, qui a fait beaucoup parler.

« Jordan est incroyable, et je ne veux pas dire par là que c’est un moins grand joueur, mais c’est juste mon opinion : le boulot de Jordan dans cette équipe c’était de scorer, n’est-ce pas ? Il avait l’une des premières équipes avec deux de ce qu’on appelait des ‘tweeners’ (joueurs entre deux postes, ndlr), Dennis Rodman et Scottie Pippen, n’est-ce pas ? On peut aussi ajouter Toni Kukoc, et Ron (Harper), qui n’est pas assez salué. Donc il n’avait réellement qu’un seul job : scorer. Ce qu’il a incroyablement bien fait. Mais je ne pense pas que sa façon de gagner à l’époque irait avec celle d’aujourd’hui. Les gars ne voudraient pas joue avec lui, non ? » Channing Frye

Depuis il est pris à parti violemment sur les réseaux sociaux, et dans l’émission ‘The Odd Couple with Chris Broussard and Rob Parker’ il a clarifié ses propos

“Mon opinion personnelle c’est qu’en grandissant, j’avais l’impression que Jordan était à l’origine de tout ce que nous avons maintenant. Mais, j’ai toujours été grand, et moi, je regardais les joueurs qui étaient comme moi, normal non ? Je le respecte. Et pour moi, il est soit 1a soit 1b – toujours dans la discussion. Mais si nous parlons de joueurs contre lesquels j’ai joué, que j’ai vus, contre lesquels je me suis battu, cela devrait commencer par des gars comme LeBron, comme Kobe. J’ai toujours dit que LeBron est 1a ou 1b. Tu ne peux pas te tromper en choisissant un des deux. J’ai joué contre lui et j’ai joué avec lui.” Frye

Il a même reçu des menaces de mort à l’encontre de ses parents, et il a vite compris que toute discussion sur le sujet était “presque impossible.”

“Ce dont je me suis rendu compte avec ce débat Jordan – LeBron, c’est que peu importe le scénario que tu proposes, c’est presque impossible. Il y a par exemple une personne qui m’a littéralement insulté en me disant ‘Oh, tu crois vraiment que Jordan ne pourrait pas tourner à 50 points dans cette ligue ?’ Je lui ai dit : ‘Non, je ne pense pas qu’il tournerait à 50 points. Est-ce que je pense qu’il aurait été là-haut avec les James Harden et les Kevin Durant ? Absolument. Est-ce que je pense qu’il serait inarrêtable en playoffs ? Absolument. Mais qu’un homme affiche une moyenne de 50 points, ce sont des scénarios hypothétiques … Il a dominé son époque. Il a créé une porte pour tous ceux qui jouent maintenant – Cela ne l’aurait pas été le cas sans lui. Cela sera toujours grâce à lui, aucun doute.” Frye.

Malgré ça il confie qu’il aime ce genre de débats.

“Ces débats comme ça, je pourrais en faire toute la journée. Je ne dis pas que LeBron est le numéro 1, et Jordan ne l’est pas. Ce n’est pas du tout ce que j’ai dit. Je ne suis pas comme ça. C’est seulement mes préférences. Je choisirais toujours LeBron, parce qu’il était mon coéquipier et que j’ai vu son éthique de travail.” Frye

Via Fox Sports Radio