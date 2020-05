Kemba Walker recevait toujours le même conseil de la part de Michael Jordan

Avant de rejoindre les Celtics, Kemba Walker a passé 8 ans du côté de la Caroline du Nord, où il a été le maître à jouer de la franchise de Michael Jordan. Malgré une longue relation, le meneur se rappelle d’un conseil que MJ lui donnait très souvent.

“Le conseil qu’il me donnait toujours était simplement de me donner à fond chaque soir. Il me disait toujours : ‘Ne te repose pas sur tes lauriers.’ C’était son truc, et je l’ai toujours écouté. Je n’allais pas me reposer sur mes lauriers de toute façon ! Je voulais garder mon boulot à vie, c’était ça ma mentalité. Je savais qui était mon boss. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne vais pas laisser tomber Michael Jordan. Donc oui, il a grandement influencé ma carrière.” Kemba Walker