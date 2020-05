Charles Barkley : “Portland était mon premier choix”

Après la saison 1991-92, Charles Barkley, à l’époque avec les Sixers, avait demandé son transfert. Dans le podcast de Zach Lowe, il a confié que son premier choix à l’époque était d’être envoyé aux Blazers, qui venaient juste d’être battus par les Bulls en finales.

“L’été d’avant, je suis allé à Portland. Les Blazers ont une incroyable équipe. Ils ont 4, 5 All-Stars et ils ont probablement le banc avec le plus de profondeur de la ligue. Donc en plein milieu de l’été, je pars à Portland et je rencontre le GM. Je ne me rappelle plus son nom (Geoff Petrie). Et les Trail Blazers m’ont envoyé un chèque. J’avais dit qu’ils me devaient 1 275$, c’est le montant, c’était ce qu’ils me devaient pour avoir pris l’avion de Philadelphie à Portland. Parce que Portland était mon premier choix. Car Portland avait assez de talent à donner en échange pour me récupérer et avoir encore assez de talent pour prétendre au titre. Ils venaient de perdre contre les Bulls en finales, mais leur effectif était vraiment très dense. La seule chose qu’ils n’avaient pas c’était un jeu sur demi-terrain. Je leur avais dit que je serais la dernière pièce du puzzle.” Barkley