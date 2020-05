Jerry Reinsdorf : “Je suis fatigué d’entendre les gens comparer LeBron James à Michael Jordan alors qu’il n’y a même pas débat”

Très présent dans le documentaire The Last Dance, puisqu’il a été propriétaire des Chicago Bulls quasiment durant toute la période de Michael Jordan en NBA (il est devenu propriétaire en 1985), Jerry Reinsdorf a beaucoup aimé le doc. S’il a moins apprécié la fin et la déclaration de Jordan sur la fin des Bulls en 1998, il a aimé le portrait fait de la légende. Et comme le disait Boris Diaw, ça a remis les pendules à l’heure.

“C’est l’histoire. C’est fait pour être fascinant. Et” The Last Dance “devrait évidemment établir dans l’esprit de toute personne ayant une vue normale que Michael était sans aucun doute le plus grand de tous les temps. A chaque fois que quelqu’un veut me parler de la comparaison entre Michael et LeBron (James) je leur dis gentiment de ne pas me faire perdre mon temps. Je suis vraiment content que ça ait montré à quel point Michael était un grand joueur aux gens qui ne l’avaient pas vu jouer. Je suis fatigué d’entendre les gens comparer LeBron à Michael alors qu’il n’y a même pas débat. Ils devraient être en train d’essayer de comparer LeBron à Oscar Robertson ou Magic Johnson. Michael était tellement au-dessus de tout le monde et c’est vraiment ce qui ressort de ce documentaire. C’était un phénomène. Nous ne verrons peut-être plus jamais quelqu’un d’autre comme lui.” Jerry Reinsdorf