Les Clippers ont-ils laissé David Robinson planter 71 points à la demande de Donald Sterling ?

Parmi les nombreux sujets abordés lors du “NBA Inside Stuff ’90s Reunion”, il y a eu le titre de meilleur scoreur de David Robinson lors de la saison 1993-94. Un final épique puisque Shaq était en tête d’un point avant la dernière journée, mais l’Amiral l’a coiffé sur le poteau en inscrivant ses fameux 71 points dans un succès face aux Clippers. La légende des Spurs avait été servie tout le match et avait terminé la saison avec une moyenne de 29.8 points, contre 29.3 points au joueur du Magic.

Dominique Wilkins et Ron Harper, membre de cette équipe des Clippers, ont avancé que Donald Sterling, le tristement fameux propriétaire de Clippers de l’époque, voulait que l’équipe laisse David Robinson scorer.

“Dominique Wilkins : “Il (Bob Weiss, le coach, dont ils ne se souvenaient plus le nom) a dit : ‘Pour que vous le sachiez tous, on m’a dit d’enlever les titulaires après 4 minutes de jeu dans le premier quart. Et j’étais là : mais pour quoi faire ?’ Il a répondu : ‘Sterling veut voir David Robinson conserver le titre de meilleur scoreur à l’Ouest.’ Je le jure. Est-ce que je mens ?”

Ron Harper : “J’ai enlevé mon maillot. J’ai enlevé mon strap à la cheville et je me suis barré. Ce que nous avons fait était sacrément embarrassant.”

Wilkins : “J’ai quitté la salle et je suis retourné à Atlanta.”