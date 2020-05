Magic Johnson donne les 5 stars actuelles qui selon lui auraient pu aussi briller à son époque

Avec la diffusion de The Last Dance, on voit beaucoup de débats : qu’est-ce que Michael Jordan aurait fait s’il avait joué de nos jours ou est-ce que les stars actuelles auraient pu dominer dans les années 80-90 ?

Invité de Stephen A. Smith, Magic Johnson s’est prêté à ce jeu en donnant ses 5 superstars actuelles qui auraient pu aussi briller à son époque :

“C’est vraiment facile. On commence avec LeBron, puis KD, Kevin Durant, aucun doute à son sujet. On parle d’un mec qui peut scorer à n’importe quelle époque, non ? Et je pense que Steph pourrait shooter comme il le fait maintenant, parce que j’aime voir Steph Curry jouer. Et je pense que je prendrais probablement Anthony Davis et le Greek Freak (Giannis Antetokounmpo). Ces gars pourraient sans aucun doute jouer à l’époque où j’ai joué, et les autres gars aussi.” Magic