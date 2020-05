Jerry Reinsdorf donne sa version suite à la déclaration de Michael Jordan à la fin de The Last Dance : “Je n’étais pas content”

A la fin de The Last Dance, Michael Jordan explique qu’il regrette le fait que les Bulls n’aient pas eu une opportunité de conserver leur titre acquis en 1998.

« Si vous demandez à tous les gars qui ont gagné en 98 : ‘On vous donne un contrat d’un an pour essayer d’aller en gagner un 7ème’, vous pensez qu’ils auraient signé ? Oui, ils auraient signé. Est-ce que j’aurais signé un pour un an ? Oui, j’aurais signé pour un an, je le faisais déjà jusque-là. » Michael Jordan

Persuadé que tout le monde, y compris Phil Jackson, seraient revenus s’ils en avaient eu une véritable opportunité.

Devant sa télé pour voir ce dernier épisode, Jerry Reinsdorf, propriétaire des Bulls, n’a pas trop apprécié cette version de MJ.

“Je n’étais pas content. Comment ça ? Il savait. Michael et moi avions eu des discussions en privé à ce moment-là, dans lesquelles je ne rentrerais pas en détail. Mais il n’y avait aucun doute dans mon esprit que Michael avait le sentiment que nous ne pouvions pas mettre en place une équipe prétendante au titre la saison suivante. J’ai demandé à Phil de revenir. Phil a dit non. Michael a dit qu’il ne jouerait pour personne d’autre que Phil. J’ai rencontré Michael le 3 juillet de cette année-là et je lui ai dit : ‘Nous sommes en lockout. Qui sait quand est-ce que nous allons rejouer ? Pourquoi ne pas attendre la fin du lockout, et peut-être que je pourrais convaincre Phil de revenir.’ Il était d’accord. Quand le lockout a pris fin, je n’arrivais toujours pas à convaincre Phil de revenir. Et le truc c’est que Michael s’était coupé un doigt avec un coupe cigare, et il n’aurait pas pu jouer. Donc qu’est-ce que c’est que ces discussions sur le fait de faire revenir tout le monde revienne alors que Michael n’aurait pas pu revenir.” Reinsdorf