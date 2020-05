Une info qui sent bon la reprise de la NBA…

Information très importante rapportée par Woj, qui semble indiquer qu’il est fort possible que la saison NBA reprenne dans les semaines qui viennent. Les franchises s’attendent à ce que la ligue leur transmette aux alentours du 1er juin des instructions en vue d’une reprise de la saison.

Parmi ces instructions, les équipes devraient être autorisées à rappeler les joueurs qui ont quitté la ville, voire même le pays (c’est le cas de Luka Doncic et Sekou Doumbouya par exemple). De plus, elles devraient pouvoir étendre les workouts dans leur centre d’entraînement.

Adam Silver a annoncé il y a une dizaine de jours qu’une décision sur la reprise de la saison serait prise dans les 2 à 4 semaines. Il est donc possible que la ligue annonce la reprise dès la semaine prochaine.

Rappelons qu’il se murmure qu’Orlando sera l’endroit favori pour accueillir des matchs. Si la saison reprend, on anticipe que ce sera vers mi-juillet.

Teams also expect that around June 1 they’ll be allowed to expand workouts that are already underway with in-market players, sources tell @ZachLowe_NBA and me. https://t.co/CjZCT861o5

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 20, 2020