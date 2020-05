D’après Spencer Dinwiddie, la saison pourrait reprendre mi-juillet par un nombre limité de matchs de saison régulière

Ces derniers jours une reprise de la saison semble de plus en plus d’actualité. Hier Woj rapportait que la NBA devrait envoyer les consignes aux franchises aux alentours du premier juin en vue d’une reprise. Adam Silver a annoncé qu’une décision serait prise d’ici mi-juin, mais cela reste flou sur les dates et les modalités en cas de reprise.

On sait toutefois qu’Orlando serait désormais le grand favori pour accueillir la fin de la saison dans cette fameuse bulle, même si une reprise dans deux lieux ne serait pas encore écartée et que Las Vegas a quelques atouts.

Si on en croit Spencer Dinwiddie et le NY Times il semblerait qu’un calendrier commence à prendre forme. En effet, le meneur des Nets a répondu à un tweet qui indiquait le retour de la NBA le 21 juin, que cela pourrait être la date de reprise des entraînements collectifs. Et environ trois semaines plus tard, le 15 juillet selon Dinwiddie, la saison redémarrerait. Et apparemment elle redémarrerait par de la saison régulière, mais avec seulement 5 rencontres au lieu de la douzaine encore à jouer en moyenne pour chaque équipe. Cela ne devrait pas modifier vraiment le classement, et cela pourrait ressembler plutôt à des matchs de préparation.

Many around the league have been buzzing about the same rough timeframe described in this tweet … practices that would launch one month from now … with an NBA season resumption date in the July 15 range … https://t.co/iHFoPniNGI

