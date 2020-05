Kevon Looney opéré

Les galères continuent pour l’intérieur Kevon Looney. Absent la majeure partie de la saison en raison de douleurs aux abdominaux et d’un problème nerveux au niveau de l’ischio-jambier provoquant des douleurs chroniques, il est passé sur le billard. Les Warriors annoncent qu’il a été opéré avant-hier à Philadelphie pour réparer un souci aux muscles profonds.

Il va démarrer de suite sa rééducation et devrait être d’attaque pour le début de la saison 2020-21, sans doute pas avant le mois de décembre.

En 20 matchs cette saison il a tourné à 3.4 points et 3.3 rebonds en 13.1 minutes, absent lors de 45 rencontres.

Warriors say Kevon Looney underwent successful surgery on a core muscle injury in Philadelphia on Tuesday. Looney is expected to return for the 2020-21 season, according to the team.

