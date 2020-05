La NBA en discussions avec plusieurs fournisseurs de tests COVID-19

Une information de plus qui laisse penser que la NBA pourrait bien reprendre sa saison dans les semaines qui viennent. La principale clé, comme on l’évoque depuis des semaines, c’est la capacité de la ligue à pouvoir tester les joueurs et le faire à plusieurs reprises.

Dans cette optique la ligue participerait à des études, et Shams rapporte qu’elle a même informé ses équipes qu’elle aurait commencé à discuté avec les fournisseurs américains de tests pour le COVID-19. C’est une étape capitale dans la reprise de la saison et la NBA ne veut bien sûr pas effectuer un dépistage en masse s’il manque de tests pour les malades et le reste de la population.

La NBA aurait demandé à ses équipes d’ouvrir un compte chez chaque fournisseur.

NBA shoring up its testing protocols, informing teams that it is engaged in conversations with BioReference Laboratories, LabCorp, Quest Diagnostics and Vault Health/RUCDR Infinite Biologics at Rutgers, sources said. Teams asked to create account with each company. https://t.co/s2LoeBn5Mi

