Adam Silver rend un bel hommage à Jerry Sloan

Suite au décès du Hall of Famer Jerry Sloan, Adam Silver a rendu un bel hommage à la légende des Bulls et du Jazz.

“Jerry Sloan faisait partie des légendes NBA les plus respectées et admirées. Après une carrière d’All-Star en tant que joueur, lors de laquelle son style a façonné les Chicago Bulls lors de leurs premières années, il est devenu un des plus grands coachs de l’histoire durant ses 23 saisons avec le Jazz d’Utah – la seconde plus longue période à la tête d’une équipe. Il a été le premier coach à remporter 1 000 matchs avec la même franchise, ce qui incarne les qualités qui ont fait de Jerry un Hall of Famer; persistance, discipline, motivation, et altruisme. Ses plus de 40 années en NBA coïncident avec une période où la ligue a énormément grandi, et a bénéficié grandement de son humilité, de sa gentillesse, de sa dignité et de sa classe. Nos pensées vont à la femme de Jerry, Tammy et sa famille, tout comme aux anciens joueurs, collègues et aux franchises des Bulls et du Jazz.” Silver