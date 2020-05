Les matchs de saison régulière programmés toute la journée en cas de reprise par la saison ?

Quelques nouvelles informations inside concernant une éventuelle reprise de la saison. Elles commencent à filtrer de plus en plus et si on en croit le NY Times, les équipes auraient été informées qu’en cas de reprise en mode bulle, elles ne seraient autorisées qu’à amener 35 personnes. Parmi ces 35 personnes il y a donc les joueurs, les coachs et le staff. Il faut savoir qu’en règle générale les équipes voyagent avec environ 50 personnes.

Autre information rapportée par Yahoo! Sports, concernant les supposés matchs de saison régulière. En effet il se murmure qu’en cas de reprise les équipes joueraient 5 matchs chacune. Sur un seul site, avec sans doute deux salles et deux terrains, la logistique ne va pas être simple, car la NBA ne souhaite pas que cela prenne des semaines pour être bouclé. De ce fait, sans surprise, on devrait avoir un programme à la façon de la Summer League de Las Vegas avec des matchs qui s’enchaîneraient toute la journée, sans doute de midi à minuit. Une bonne nouvelle pour les fans Français.

Concernant les playoffs cela ne devrait rien changer puisqu’il y a très rarement deux matchs de playoffs en même temps en temps normal.

League sources say NBA teams have been informed they would likely be allowed to bring (roughly) 35 players/coaches/staff into a "campus" environment if the 2019-20 season, as increasingly expected, resumes in July In normal circumstances, team travel parties routinely exceed 50 — Marc Stein (@TheSteinLine) May 22, 2020