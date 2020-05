Les équipes de bas de tableau non conviées à Orlando pour la reprise ?

Alors que la NBA avance doucement mais sûrement dans sa quête de reprise, le scénario le plus probable est un retour des matchs (mi-juillet ?) au sein du complexe Walt Disney World Resort d’Orlando. Différentes options sont à l’étude concernant le format de reprise et on entend de plus en plus (ci-dessous via USA Today) la possibilité, en cas de reprise avec une fin de saison régulière, de ne pas convier les équipes qui n’avaient aucune chance de faire les playoffs au moment de la suspension de la saison.

Au classement arrêté du 11 mars dernier, les équipes non playoffables étaient les suivantes : Washington, Charlotte, Chicago, New York, Detroit, Atlanta et Cleveland à l’Est et de Portland, New Orleans, Sacramento, San Antonio, Phoenix, Minnesota et Golden State. Les Warriors ont déjà fait savoir qu’eux considéraient déjà leur saison 2019-20 comme terminée.

Les équipes dont les bilans leur confèrent techniquement encore une bonne chance de se qualifier pourraient donc être invitées à reprendre, mais il est difficile d’imaginer les franchises de (très) bas de tableau vouloir envoyer leur équipes à Orlando (pas de revenus enregistrés dans leur salle, place à la loterie, risque de blessures pour leurs stars…).